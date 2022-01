Wien (www.fondscheck.de) - Wer schon etwas länger in der Fondsbranche arbeitet, dem ist die ursprünglich vom Schweizer Bankhaus Syz unter dem Namen "Oyster" begründete Fondsmarke ein Begriff, so die Experten von "FONDS professionell".Anfang 2020 hätten die Eidgenossen ihre Luxemburger Fondspalette an das französische Boutiquendach IM Global Partners (IMGP) verkauft. Jetzt habe sich der neue Eigner entschlossen, den Namen Oyster verschwinden zu lassen und die jeweiligen Produktnamen mit dem Namenszusatz "IMGP Funds" zu versehen. ...

