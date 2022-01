D1-Chart EURUSD zieht sich am Montag von den Hochs der Vorwoche (1,1378) zurück und fällt am frühen Nachmittag zurück in den Konsolidierungsbereich (kleines Rechteck), der für einige Tage das kurzfristige Chartbild geprägt hatte. Quelle: xStation 5 H1-Chart Im Stundenchart hat das Paar am Freitagabend das 78,6%-Retracement des vorherigen Abwärtsimpulses erreicht - an dieser Marke nahm der Verkaufsdruck wieder zu. Um den Abwärtstrend zu bestätigen, müsste das Tief der Vorwoche (1,1272) durchbrechen ...

