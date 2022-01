Papiere des Gesundheitskonzerns Fresenius und der Dialysetochter FMC haben am Montag im DAX -0,47% mit Kursgewinnen von teils über vier Prozent die Spitze gehalten. Ein Börsianer sprach von anhaltendem Optimismus, dass die Pandemiebelastung nachlässt - trotz des erneuten Anstiegs der Corona-Neuinfektionen."Hospitalisierung und Todeszahlen sind aber nicht so schlimm", so der Marktteilnehmer. Die Übersterblichkeit ...

