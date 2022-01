Unterföhring (ots) -Da wächst zusammen, was zusammengehört. Jörg Pilawa moderiert im Frühjahr 2022 die neue Prime-Time-Show "Quiz für Dich" in SAT.1. Mit dieser Show starten Jörg Pilawa und SAT.1 in eine exklusive Zusammenarbeit, die auf mehrere Jahre angelegt ist. Zu "Quiz für Dich" wird Jörg Pilawa weitere Shows für SAT.1 in der Prime Time moderieren."Quiz für Dich" kommt aus der Fernseh-Werkstatt von TV-Legende John de Mol und ist für SAT.1 die erste Show-Umsetzung aus dem exklusiven Vertrag zwischen Talpa Concepts und der Seven.One Entertainment Group. In Holland wird das Original der Erfolgsshow "Deze quiz is voor jou" von Linda de Mol moderiert.Jörg Pilawa: "Nach über zwanzig Jahren freue ich mich auf die Rückkehr zu meinen Wurzeln und meinem alten Heimatsender SAT.1. Die intensiven und inspirierenden Gespräche mit Senderchef Daniel Rosemann haben mich überzeugt und zugleich meine Lust geweckt, mich nach so langer Zeit mal wieder auf eine neue Herausforderung einzulassen. In 'Quiz für Dich' bleibe ich zum Start zwar dem Genre Quizshow treu, aber darüber hinaus haben Daniel Rosemann und ich viele Ideen, die wir in den nächsten Monaten und Jahren angehen wollen."John de Mol: "Mit Jörg Pilawa setzt SAT.1 auf den perfekten Moderator für das ,Quiz für Dich'. Warum? In ,Quiz für Dich' werden Menschen zu Gewinnern, die diesen Gewinn zwar verdient haben, aber dennoch zu Hause ahnungslos auf dem Sofa sitzen, bis sie der Moderator mit der erspielten Geldsumme überrascht. So entstehen besondere, große emotionale Momente. Für diese Kombination aus klassischem Quiz und emotionalen Überraschungsmomenten braucht es den Charme und die Erfahrung eines gestandenen Moderators: In Holland moderiert meine Schwester Linda, in Deutschland freue ich mich sehr auf Jörg Pilawa."SAT.1-Chef Daniel Rosemann: "Was für eine geniale Kombination. Die Fernseh-Legende John de Mol erfindet ein neues Quiz. Und mit Jörg Pilawa übernimmt einer der erfahrensten und erfolgreichsten Moderatoren Deutschlands dieses Quiz in SAT.1. ,Quiz für Dich' ist der Auftakt für viele weitere Pläne und Ideen, die wir gemeinsam mit Jörg Pilawa in SAT.1 umsetzen wollen. Willkommen zurück in SAT.1, lieber Jörg."Worum geht es in "Quiz für Dich"?Das "Quiz für Dich" überrascht Menschen, die täglich beruflich oder privat Außergewöhnliches leisten - und sich selbst wenig gönnen. In der neuen SAT.1-Show spielen zwei Promi-Duos im Studio für eine:n Kandidat:in, um möglichst viel Geld. Der Clou: Der/Die Kandidat:in ahnt nichts. Während die Stars im Studio versuchen, alle Quizfragen richtig zu beantworten und die Gewinnsumme gemeinsam in die Höhe treiben, sitzt der/die potenzielle Sieger:in zum gemütlichen Plausch bei einer eingeweihten Freund:in zu Hause. Erst wenn die Gewinnsumme feststeht, erscheint plötzlich Quizmaster Jörg Pilawa auf dem Bildschirm des Gastgebers und überrascht den/die Kandidat:in mit einem verdienten Geldsegen.SAT.1Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group GmbHPressekontakt:Pressekontakt:Petra DandlCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1169email: petra.dandl@seven.onePhoto Production & EditingStephanie Bruchnerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1166email: stephanie.bruchner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5117765