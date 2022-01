Bayer investiert in Gentherapie

Werbung



Der Pharmariese möchte durch eine Kooperation seine Forschung vorantreiben.



Der Leverkusener Pharma- und DAX©-Konzern Bayer arbeitet mit dem US-Biotechunternehmen Mammoth Biosciences zusammen an neuer Forschung im Bereich Gen- und Zelltherapie. Mammoth Biosciences fokussiert sich auf Crispr/Cas, was eine Bearbeitung der Gene ermöglicht. Das US-Unternehmen fokussiert sich auf sehr kleine Cas-Abschnitte. Interessant ist, dass das Unternehmen von Jennifer Doudna mitgegründet wurde, welche 2020 den Nobelpreis für die Entdeckung von Crispr/Cas erhielt.

Mit der Kooperation möchte Bayer In-vivo-Geneditierungstherapien erforschen. In-vivo bedeutet, im Gegensatz zu in-vitro was in Petrischalen stattfindet, wörtlich übersetzt "im Lebenden". Mit Hilfe der Genbearbeitungstechnologie sollen somit Chromosomen im Körper bearbeitet werden.

Zuerst wird Bayer dem US-Unternehmen gut 40 Millionen US-Dollar im Voraus zahlen, und dann je nach Erfolg auf bis zu rund eine Milliarde US-Dollar erhöhen. Im Bereich Gentherapieforschung möchte sich Bayer seit 2016 stärker engagieren und stieg in einige Projekte ein, aber auch wieder aus. Fortschritte in der Gen- und Zelltherapie helfen vor allem Krebs-, Immun- und Leberkranken Patienten.





Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC





Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?