NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Tesla in einem Ausblick auf die US-Autobranche 2022 von 1125 auf 1200 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mark Delaney hob in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie seine Schätzungen für die weltweite Elektromobilität an. Vor allem in Europa und China sei die kurzfristige Dynamik erfreulich. In den USA seien die langfristigen Aussichten inzwischen positiver. Mit Blick auf Tesla schrieb Delaney, dass er ausgewählte Autohersteller wie diesen oder auch General Motors bevorzuge, da er deren Technologieportfolios in den Bereichen E-Autos und Fahrerassistenzsysteme als stark einschätze. Tesla habe im vierten Quartal robuste Auslieferungszahlen vorgelegt. Dies werte er auch als gutes Signal für die Verkäufe in den Jahren 2022 und 2023./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2022 / 12:27 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US88160R1014

