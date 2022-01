Boston (ots/PRNewswire) -Programmerfolg wird mit neuen Lizenznehmern und Lizenzgebern weiter ausgebautAnzahl der HEVC Essential Patente übersteigt jetzt die Zahl von 17.000Access Advance, ein unabhängiger Lizenzverwalter, gab heute die neuesten Ergänzungen zum Jahresende 2021 zu seiner wachsenden Liste von Lizenzgebern und Lizenznehmern im HEVC Advance Patent Pool bekannt. Mit den zusätzlichen Lizenzgebern übersteigt die Zahl der HEVC SEPs, die über den HEVC Advance Patent Pool lizenziert werden können, nun 17.000, was etwa 75 % aller HEVC SEPs weltweit entspricht.Die folgenden Unternehmen haben sich in den letzten ca. 2 Monaten dem HEVC Advance Patent Pool angeschlossen:Lizenzgeber und Lizenznehmer:Microsoft CorporationZTE CorporationNur Lizenznehmer:Erregame SpA Reco S.p.A.Evolution Digital LLC Shenzhen Skyworth Digital Technology Co., Ltd.Honor Device Co., Ltd. Techno Horizon Co., Ltd.MediCapture Inc. Top Victory Investments Ltd.Nikon Corporation VAIO CorporationNTT TechnoCross Corporation Vivo Mobile Communication Co. LtdOM Digital Solutions Wistron NeWeb CorporationSanritz Automation Co., Ltd."Diese Unternehmen, von denen viele führend in den Märkten für Mobilgeräte, PCs, Fernseher, Digitalkameras und Set-Top-Boxen sind, sind großartige Ergänzungen zu unserem Programm und ein weiterer Beweis für den Wert des HEVC Advance Patent Pools", sagte Access Advance CEO Pete Moller. "Mit diesen neuen Mitgliedern und dem erfolgreichen Start des VVC Advance Patent Pools erwarten wir, dass sich der Beitritt weiterer Unternehmen zum HEVC Advance Patent Pool weiter beschleunigen wird. Alle unsere HEVC-Advance-Lizenznehmer werden auch die Möglichkeit haben, von den Vorteilen unseres neuen Video Codec Platform Licensing Program zu profitieren, wenn sie VVC in ihre Produkte integrieren."Für eine Web-Version dieses Diagramms besuchen Sie bitte https://accessadvance.com/hevc-worldwide-patent-stack.Informationen zu Access Advance:Access Advance LLC (ehemals HEVC Advance LLC) ist ein unabhängiges Lizenzverwaltungsunternehmen, das gegründet wurde, um die Entwicklung, Verwaltung und das Management von Patentpools für die Lizenzierung wesentlicher Patente der wichtigsten standardbasierten Videocodec-Technologien zu leiten. Access Advance bietet einen transparenten und effizienten Lizenzierungsmechanismus sowohl für Patentinhaber als auch für Patentimplementierer. Access Advance leitet und verwaltet derzeit den HEVC Advance Patent Pool für die Lizenzierung von Patenten, die für die H.265/HEVC-Technologie wesentlich sind, und den VVC Advance Patent Pool für die Lizenzierung von Patenten, die für die VVC/H.266-Technologie wesentlich sind. Weitere Informationen zu Access Advance oder zum HEVC Advance Patent Pool finden Sie unter www.accessadvance.com.Kontakt:press@accessadvance.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1722360/Access_Advance_HEVC_chart.jpgOriginal-Content von: Access Advance, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160024/5117895