Berlin (ots) -familie redlich wird ab sofort gemeinsam mit dem Partner queo die Kreativberatung und -betreuung der Social-Media-Kanäle des Deutschen Akademischen Austauschdienstes e.V. (DAAD) national und international betreuen.Der DAAD soll dadurch bei der Weiterentwicklung der Onlinekommunikation über soziale Medien unterstützt werden. Der Auftrag beinhaltet unter anderem die aktive Beratung zu neuen Trends, bestehenden und neuen Kanälen sowie zu deren strategischer Entwicklung. Ziel ist es, den DAAD im internationalen Austausch mit Studierenden und Wissenschaftler:innen als Hauptprotagonisten einer Internationalisierung des Wissenschaftssystems weiter zu positionieren."Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit queo den DAAD durch kreativen Content in den sozialen Medien weltweit begleiten zu können - insbesondere, da die Aufgabe hervorragend zu unserer Expertise in Sachen Wissenschaftskommunikation und Bildungsmarketing passt", so Claudio Gallio, Vorstand der familie redlich AG.André Pinkert, Geschäftsführer queo, ergänzt: "Für uns ist die gemeinsame Betreuung des Social Media Etats des DAAD die Königsklasse der Social Media Kommunikation. Gerade in Zeiten von Fake News, Wissenschaftsfeindlichkeit und zunehmendem Populismus sind Wissenschaftskommunikation, Weltoffenheit und interkultureller akademischer Austausch mehr als nur ein Job."Über familie redlich AG:familie redlich (fr) wurde 2001 von Andre Redlich in Berlin gegründet. Anfangs gehörten vor allem Markenkunden zum Portfolio. Seit 2005 arbeitet fr auch für Kunden aus dem Bereich der öffentlichen und gesellschaftspolitischen Kommunikation. 2016 wurde das bisher vorhandene digitale Angebot um IT-Lösungen und Open-Source-Technologien durch die coding powerful systems CPS GmbH (CPS) erweitert. Ergänzt wurde das Leistungsportfolio 2021 mit den Retail- und Architektur-Spezialisten von hartmannvonsiebenthal (HVS). Auf dem denkmalgeschützten ehemaligen AEG-Gelände im Technologie-Park Humboldthain, an einem der elf offiziellen Zukunftsorten Berlins, befindet sich der Unternehmenssitz in Form einer durchgängigen Fläche von rund 3.500 Quadratmetern für die 240 Mitarbeitenden.Die familie redlich AG ist Mitglied im Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA e. V. und im fwd: Bundesvereinigung Veranstaltungswirtschaft.Über queo:queo ist beides, Kreativagentur und Softwaredienstleister. Hier arbeiten Expert:innen aus Kreation und Design, Webentwicklung, Programmierung, IT-Service und ganzheitlicher Markenberatung eng vernetzt unter einem Dach. Denn queo heißt auf Latein: "Ich bin in der Lage etwas zu tun." In diese Lage versetzen wir unsere Kund:innen mit allen Mitteln: Markenkommunikation und Kampagnen, Websites und Portalen sowie individuellen Softwarelösungen. Kommunikation und Technologie sind unsere Leidenschaft und gehören für uns zusammen wie zwei Zahnräder einer gut laufenden Maschine. Doch das alles ginge nicht ohne die 170 queos, die an unseren Standorten in Berlin, Dresden und Solothurn (CH) mit Neugier und Teamgeist immer nach der besten Lösung suchen. Darauf vertrauen auch unsere Kund:innen, zu denen wir Koenig & Bauer, die AOK, Citi und viele mehr zählen dürfen. www.queo.dePressekontakt:Susan SaßPhone: +49 (0)159 01929894E-Mail: s.sass@familie-redlich.dewww.neueraeume.jetzt | www.familie-redlich.de