So hatten sich die US-Investoren den Wochenauftakt an der Wall Street bestimmt nicht vorgestellt. Der Dow Jones verliert im frühen Handel mehr als 500 Punkte. Vor allem Zinssorgen - die Rendite für 10-jährige US-Staatsanleihen ist auf 1,8 Prozent gestiegen - drücken auf die Kurse. Und Mitte der Woche kommen frische Inflationsdaten, was den Nervositätslevel weiter steigert.Das Problem: Steigt die Teuerung mit Blick auf die am Mittwoch (12. Januar) kommenden Daten weiter, dürfte sich die US-Notenbank ...

