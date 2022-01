Der Social-Gaming-Spezialist Zynga geht im Publishing-Riesen Take-Two (T2) auf. Rund 12,7 Milliarden US-Dollar lässt sich T2 den Deal kosten - ein neuer Rekord in der Gaming-Industrie. Take-Two Interactive hat am Montag bekannt gegeben, dass das Unternehmen eine Übernahmevereinbarung mit dem Mobile-Gaming-Entwickler Zynga getroffen hat. T2 wird danach alle ausstehenden Aktien des Herstellers von Spiele-Hits wie "Farmville", "Words with Friends", "Empires & Puzzles" oder "Merge Dragons" mit einem Gesamtwert von etwa 12,7 Milliarden Dollar erwerben. Mehr zum Thema ...

