Ankorstore will sich als Marktplatz positionieren, der unabhängige Marken mit den beliebtesten lokalen Einzelhändlern verbindet. Jetzt hat das Unternehmen 250 Millionen Euro eingeworben und will weiter wachsen. Rund zwei Jahre nach seinem erfolgreichen Start erreicht Ankorstore, ein Großhandelsmarktplatz mit 200.000 Einzelhändlern und 15.000 Marken in ganz Europa, den Status als Unicorn mit einer Bewertung von 1,75 Milliarden Euro. Dazu hat die jetzt bekannt gegebene Serie-C-Finanzierungsrunde mit 250 Millionen Euro beigetragen. Diese wurde angeführt durch die Investmentfirmen Bond und Tiger Global, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...