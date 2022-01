DJ XETRA-SCHLUSS/DAX schwach mit Zinsängsten

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt ist mit Abgaben in die neue Woche gestartet. Hauptbelastungsfaktor waren die Inflations- und Zinsrisiken, nachdem die US-Notenbank in ihrem jüngsten Protokoll eingeräumt hatte, dass sie die Inflationsgefahren falsch eingeschätzt hat. Analysten gehen in der Zwischenzeit davon aus, dass die US-Notenbank die Leitzinsen im laufenden Jahr nicht wie bislang erwartet drei sondern vier Mal anheben wird, erstmalig im März nach Beendigung der Wertpapierkäufe. Alle Blicke richten sich nun auf die Bekanntgabe der US-Verbraucherpreise am Mittwoch für Dezember. Der DAX verlor 1,1 Prozent auf 15.768.

Techsektor gilt als zinssensibel

Die rapide gestiegenen Zinserhöhungsspekulationen sind tendenziell belastend für Technologiewerte sowie günstig für Bankenwerte. Entsprechend fielen Infineon 4 Prozent zurück. Gegen den Trend im Techsektor stiegen Aixtron um 0,6 Prozent, angetrieben von einer Empfehlung der Analysten von Oddo. Hellofresh gaben 4,5 Prozent und Delivery Hero 3,7 Prozent nach, Sartorius 7,5 Prozent - hier drückte auch die weichende Phantasie aus Aktien, die als Corona-Gewinner gelten.

Deutsche Bank stiegen gegen den Trend mit minimalen Aufschlägen von 0,1 Prozent. Am Freitag legen die Großbanken JP Morgan Chase & Co und Citigroup ihre Viertquartalszahlen und zugleich die Gesamtjahreszahlen für 2021 vor.

BMW stiegen um 1,7 Prozent auf 97,20 Euro, nachdem Goldman Sachs die Aktie mit einem Kursziel von 123 Euro auf die Kaufliste genommen hat. Vitesco hielten sich besser als der Gesamtmarkt mit minus 0,6 Prozent dank eines Milliarden-Auftrags aus den USA für Hochvolt-Inverter. Die Inverter sind eine wichtige Voraussetzung für das schnelle Aufladen und die Verbesserung der Effizienz und Reichweite von E-Fahrzeugen.

Erwartungen an Berichtssaison hoch

Unternehmensnachrichten gab es zu Wochenbeginn kaum. Das dürfte sich mit dem Beginn der Berichtssaison in der laufenden Woche in den USA bald ändern. "Die Erwartungen an die Berichtssaison sind hoch", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Denn ohne einen weiteren Gewinnanstieg seien die hohen Kurse und hohen Bewertungen an der Wall Street kaum zu rechtfertigen.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 15.768,27 -1,1% -0,73% DAX-Future 15.756,00 -1,0% -0,49% XDAX 15.768,22 -1,2% -0,50% MDAX 34.438,52 -1,5% -1,95% TecDAX 3.584,75 -3,3% -8,56% SDAX 15.705,33 -2,4% -4,32% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 169,90 -17 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 14 25 1 4.214,6 82,8 74,5 MDAX 12 37 1 679,8 39,8 37,0 TecDAX 7 23 0 1.144,9 37,9 30,1 SDAX 15 55 0 266,2 13,5 10,7 ===

