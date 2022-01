Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 11. Januar: TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Sika AG, Jahresumsatz 07:00 DEU: About You, Q3-Zahlen 10:00 DEU: Bitkom-Pk: "Konjunktureller Jahresausblick der Branche" mit Bitkom-Präsident Berg 13:30 LUX: Aroundtown, außerordentliche Hauptversammlung DEU: Delivery Hero, Conference Call - Glovo DEU: Audi, Absatz 2021 TERMINE KONJUNKTUR 02:30 CHN: Verbraucherpreise 12/21 06:00 JPN: Frühindikatoren 11/21 (vorab) ...

