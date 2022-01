Köln (ots) -Endlich wieder Dschungel! Live aus Südafrika startet "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" am Freitag, 21. Januar, 21:30 Uhr bei RTL. Für zwölf Stars beginnt das größte Abenteuer ihres Lebens und für die Zuschauer ein nie dagewesener Reality-Spaß im TV. Wilde Tiere, spektakuläre Dschungelprüfungen und über zwei Wochen Lagerfeuerfernsehen machen das Dschungelcamp zu dem TV-Highlight des Jahresauftaktes und zum Unterhaltungsbooster in der Winterzeit.Wer wird im IBES-Finale, Samstag, 5. Februar 2022, 22:15 Uhr, die Königin oder der König des Dschungels und beerbt den amtierenden Dschungelkönig Prince Damien? Sechs Frauen und sechs Männer kämpfen um den begehrtesten und höchsten aller Reality-Titel im deutschen TV:DIE FRAUENChristin Okpara (25), Reality-SternchenLinda Nobat (26), Bachelor-KandidatinTara Tabitha (28), Reality-StarJanina Youssefian (39), Teppichluder a. D.Tina Ruland (55), SchauspielerinAnouschka Renzi (57), SchauspielerinDIE MÄNNERHarald Glööckler (56), Designer & Stil-IkoneLucas Cordalis (54), SängerFilip Pavlovic (27), Bachelorette-KandidatEric Stehfest (32), GZSZ-StarManuel Flickinger (33), Prince Charming-KandidatPeter Althof (66), Bodyguard-LegendeWeitere Infos rund um "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" finden Sie hier im Media Hub (https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/pressemappe/Ich-bin-ein-Star-Holt-mich-hier-raus) von RTL Deutschland. Ab dem 17. Januar stehen hier auch O-Töne der zwölf Stars bereit.Sonja Zietlow und Daniel Hartwich begrüßen die TV-Zuschauer 17-mal live aus dem südafrikanischen Dschungel. Dr. Bob ist natürlich auch vor Ort, um für das Wohlergehen der RTL-Dschungelstars zu sorgen. Direkt im Anschluss an die täglichen Live-Shows zeigt der Kölner Sender den Aftershow-Talk "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Die Stunde danach", moderiert von Angela Finger-Erben und Olivia Jones.Alle wichtigen News rund um "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" finden die Fans auf RTL.de sowie in den Magazinen der RTL News. Hier gibt es exklusive Geschichten zu den Promis und rund um den Dschungel. Aus Südafrika berichtet RTL-Moderator Maurice Gajda regelmäßig vom Camp und ein Reporterteam fühlt den Begleitpersonen und ausgeschiedenen Campern am Promi-Hotel auf den Zahn. Im offiziellen "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"-Podcast bei AUDIO NOW (https://audionow.de/podcast/5aa3d28c-d2fd-4dc0-a24f-19e7a3ef2fca) beleuchten RTL-Reporter Sebastian Klimpke und Maribel de la Flor alle Dschungel-Themen und diskutieren mit unterschiedlichen Gästen.Auch in den sozialen Netzwerken geht es dschungelig zu: Mitfiebern und diskutieren können Fans auf der offiziellen Facebook-Seite von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" sowie auf dem offiziellen Instagram-Account (@ichbineinstar.rtl) unter IBES. Auch auf YouTube (@RTLIchBinEinStar) gibt es viel Dschungel-Content zu sehen. Auf Twitter begleitet der RTL-Account (@RTL_com) unter dem Hashtag IBES die 17 Shows täglich live und auf TikTok (@RTL_com) finden User:innen ebenfalls unterhaltsame Inhalte.Auf RTL+ steht das Dschungelabenteuer im Livestream und in voller Länge im Anschluss an die Shows zum Abruf bereit. Begleitet wird "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" mit der Single "Around The World" (DAZZ Remix) von The Disco Boys - dank einer Kooperation mit WEPLAY Music.Pressekontakt:Frank RendezRTL Television GmbHEin Unternehmen von RTL DeutschlandTelefon: +49 221 456-74246frank.rendez@rtl.deErnst RudolfTelefon: +49 221 456-74310ernst.rudolf@rtl.deKatrin BechtoldtTelefon: +49 221 456-74404katrin.bechtoldt@rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/5117977