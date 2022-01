Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Der chinesische Smartphone-Anbieter Hotwav kündigte kürzlich die Einführung des neuesten Mitglieds seiner robusten Telefon- und Smartphone-Familie an, des Cyber 9 Pro, das die Kunden mit seiner hervorragenden Leistung überraschen wird und eine großartige Option für bequeme Kommunikation, Spiele und andere Zwecke darstellt, ohne dass man sich um Schäden durch Wasser, Staub und harte Stöße sorgen muss.Das Cyber 9 Pro ist mit dem MediaTek Helio P60 Octa-Core-Prozessor ausgestattet, der durch die 12-Nanometer-Prozess-Technologie angetrieben wird, sowie mit 8 GB Samsung RAM, 128 GB ROM, einem Akku mit 7500 mAh Kapazität und einem 6,3-Zoll-HD+-Bildschirm.Dieses robuste Telefon verfügt über eine robuste, aber dennoch elegante Rückseite, die sich hochwertig anfühlt und ein glänzendes Gefühl vermittelt. Die vier Abdeckungen sind mit Gummi ummantelt, was sie noch besser vor unerwarteten Zusammenstößen schützt, und werden außerdem durch einen Metallrahmen an beiden Seiten unterstützt. Das Kamera-Trio mit LED-Blitz ist mit einer gehärteten Glasscheibe abgedeckt, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Klarheit und Sicherheit bietet. Die berührungsempfindliche Entriegelungstaste auf der rechten Seite bietet eine Fingerabdruckerkennung.Vollständige technische Daten für das Cyber 9 Pro:1. MediaTek Helio P60 (MT6771) Octa-Core-Prozessor mit 12-Nanonmeter-Technologie;2. 6.3" HD+ Bildschirm (720 * 1520)3. 7500 mAh Akku4. 8 GB RAM (Samsung UFS 2.1) + 128 GB ROM5. Kameras: 48 MP (Samsung) + 5 MP + 2 MPFrontkameras: 16 MP6. Android 117. Unterstützt NFC, OTGDer 6,3-Zoll-Bildschirm hat eine Auflösung von FHD + (720 * 1520), die es ermöglicht, interessante Inhalte auf eine viel komfortablere Weise zu betrachten. Das Design der Wassertropfenkerbe maximiert den eigentlichen Anzeigebereich und spart gleichzeitig Platz für die Frontkamera.Dieses Gerät erfüllt nicht nur alle üblichen Standards eines Smartphones, sondern ist auch nach IP69K gegen Eindringen, Staub, versehentliche Berührung und Wasser geschützt, so dass es sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet ist.Erfahren Sie mehr über alle Funktionen des Cyber 9 Pro auf der offiziellen Website AliExpress Hotwav Store (https://www.aliexpress.com/item/1005003707666211.html?aff_fcid=1736ab6518f44b4ba6d9c2db745ee1ae-1641373171049-09135-_omdwLbv&aff_fsk=_omdwLbv&aff_platform=default&sk=_omdwLbv&aff_trace_key=1736ab6518f44b4ba6d9c2db745ee1ae-1641373171049-09135-_omdwLbv&terminal_id=3fd30dc4e01e4e1595a9afb90d140b1a), wo es vom 10. bis 16. Januar zu einem attraktiven Preis von 139,99 US-Dollar erhältlich ist. Für die ersten 500 Exemplare dieses Modells gibt es einen 10 US-Dollar-Gutschein.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.hotwav.com/.Pressekontakt:Rocky Zhu, +86-13530132705,marketing@hotwav.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1721917/image_1.jpgOriginal-Content von: Hotwav, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100087887/100883702