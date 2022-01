Shanghai (ots/PRNewswire) -Auf der Veranstaltung stellt das Unternehmen auch einen neuen schweren Elektro-Lkw der Marke Giant Haul (Yuandong) New Energy Auto vor.Am 8. Januar 2022 veranstaltete Linkdata New Energy Co., Ltd, ein führender chinesischer Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien, im Shanghai Tower eine Produkteinführungsveranstaltung für seine zylindrischen Lithium-Ionen-Batterieprodukte mit einem Durchmesser von 26-46 mm. Mit der Vorstellung dieser neuen Flaggschiffprodukte, der 26 mm SPEED2, der 37 mm SPEED3 und der 46 mm SPEED4 Zellenfamilie, präsentiert Linkdata seine zylindrischen High-End-Zellen und sein fokussiertes Designkonzept "More Than One Answer" - für den Bereich der großen zylindrischen Zellen sollte es nicht nur die 46800-Tabless-Lösung von Tesla geben.Im September 2021 brachte Linkdata seine Hochleistungs-Schnellladezellenserie SPEED auf den Markt, die sich durch besondere Produkteigenschaften auszeichnet: bis zu 400 Kilometer E-Ladung bei einer Ladezeit von 8 Minuten, 800-1200 Schnellladezyklen und eine Energiedichte von 260 Wh/kg auf Zellebene. Die SPEED-Produktserie deckt zylindrische und prismatische Formate ab, erreicht durch die Verwendung von Hoch-Nickel-Kathoden und SiO2-Anoden eine branchenführende Leistung bei mehreren Schlüsselindikatoren, bietet ein hohes Maß an Sicherheit für Einzelzellen und unterstützt das Erreichen der Sicherheit auf Systemebene von No-Thermal-Propagation (NTP). Da die Schnellladebatterien von Linkdata noch in diesem Jahr in die Massenproduktion gehen sollen, liegen bereits umfangreiche Vorbestellungen von chinesischen und internationalen Automobilherstellern vor, was zeigt, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um leistungsstarke und qualitativ hochwertige Lithium-Ionen-Batterie-/Zellprodukte für den globalen Elektrofahrzeugmarkt zu liefern.Dr. Yang Sitao, Chief Technology Officer & Vice President von Linkdata, erklärte, dass die SPEED4-Produkte im Gegensatz zu den 46800-Zellen von Tesla in Bezug auf das strukturelle Design und die funktionalen Materialien eine verbesserte Wärmeleitfähigkeit und einen geringeren Innenwiderstand aufweisen, während die robusten Systeme darauf ausgelegt sind, die Kosten zu senken und die Leistung zu verbessern, wodurch sie sich besser für Familienfahrzeuge eignen. «Die SPEED3-Familie vermeidet zahlreiche Herausforderungen, mit denen die 46-mm-Produkte konfrontiert sind, wie z. B. Herstellungsverfahren, Wärmeleitfähigkeit, Leistung und strukturelles Design. Gleichzeitig bietet sie eine höhere Energiedichte als die 26-mm-Zellen und eine ausgewogenere Gesamtleistung, was sie zu einer idealen Lösung für High-End-Pkw macht."Wir sind zuversichtlich, was das langfristige Wachstum des EV-Sektors angeht", sagte Linkdata-Vorsitzender Yan Zidian. "Mit seiner umfangreichen Erfahrung in der Entwicklung kundenspezifischer Produkte in Zusammenarbeit mit vielen internationalen Partnern plant Linkdata, sein Engagement bei der Entwicklung neuer Lithiumbatterien fortzusetzen."Ein weiterer Höhepunkt der Veranstaltung von Linkdata ist die Vorstellung eines neuen schweren Elektro-Lkw der Marke Giant Haul (Yuandong). Die universelle Elektrifizierungsplattform der Marke für EHDT-EVs erfüllt alle Fahrzeuganforderungen für 6x4-Sattelzugmaschinen. Darüber hinaus kann Giant Haul auch eine Reihe kompletter Fahrzeuge anbieten, die auf seinen Plattformlösungen basieren und sich durch die Anwendung mehrerer Schlüsseltechnologien auszeichnen, einschließlich kompletter Fahrzeugsteuerungssysteme, elektrischer Antriebe, intelligenter Systeme und Lade-/Batteriewechsel.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1722542/LinkData_Event_Picture.jpgPressekontakt:Chen Yan,chenyan@linkdata.com.cnOriginal-Content von: Linkdata New Energy Co., Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160985/5118052