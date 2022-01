Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Vor 66 Jahren wurden zwei Magazine geboren, die hierzulande jeder kennt: Die Apotheken Umschau und die BRAVO. Die Apotheken Umschau ist unter dem Spitznamen "Rentnerbravo" bekannt und präsentiert zum Jubiläum - eine kleine "Rentnerbravo" als Teil der Ausgabe! Petra Terdenge weiß Näheres:Sprecherin: Die "Rentnerbravo" gibt es natürlich in der Apotheke. Sie hat zehn Seiten, sieht aus wie die echte BRAVO und enthält alles, was dazu gehört. Was genau, verrät Chefredakteurin Julia Rotherbl:O-Ton Julia Rotherbl 12 sec."Dr. Sommer, Love-Story, Star-Report... und wir haben einen Cover-Star gewonnen, der tatsächlich mal auf dem Cover der BRAVO war, aber auch lange Jahre bei uns Kolumnistin und zwar ist das Marianne Koch."Sprecherin: In der BRAVO gab es Star-Reports über alle Popmusik-Größen der letzten Jahrzehnte. Der "Rentnerbravo"-Star-Report geht etwas andere Wege...O-Ton Julia Rotherbl 20 sec."Die Corona-Pandemie hat ja die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Deutschland zu Medienstars gemacht. Darum dreht sich auch unser Star-Report. Rund um Virus-VIPs, wie wir es betitelt haben. Wir finden diese Entwicklung sehr begrüßenswert, dass die Wissenschaft eine stärkere Stimme in der Medienlandschaft bekommt und haben uns deshalb für diesen Schritt entschieden."Sprecherin: Und gibt es wirklich Tipps vom echten Dr. Sommer in der "Rentnerbravo"?O-Ton Julia Rotherbl 18 sec."Wir haben ein Dr. Sommer-Team, das setzt sich zusammen aus einem Urologen und natürlich einer Apothekerin, die heißen auch beide Sommer. Wir haben auch die Fragen, die dort gestellt werden, angepasst vor allem an unsere Zielgruppe. Wir stellen nicht die Frage, ob Küssen schwanger macht, sondern eher ob man von Radfahren impotent werden kann."Abmoderation: Alle Fans der Apotheken Umschau und der BRAVO sollen sich dieses Highlight nicht entgehen lassen! Übrigens hat der Heinrich Bauer Verlag, von dem die echte BRAVO stammt, sein freundliches Einverständnis gegeben, dass die Apotheken Umschau die "Rentnerbravo" herausgeben darf.Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.dePressekontakt:Dr. Judith PöverleinPR ManagerUnternehmenskommunikationTel: +49 89 74433-343Mobil: 0151 538 503 09E-Mail: j.poeverlein@wubv.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5118077