HANNOVER (dpa-AFX) - "Hannoversche Allgemeine Zeitung" zu MV Werften:

"Zwei Jahre nach dem Ausbruch der Pandemie stehen die Werften an der Ostsee mit einem leeren Auftragsbuch und abermals ohne eine Perspektive für die Zukunft da. Die akute Schieflage ist die Folge der fehlenden Finanzierung des fast fertigen Ozeanriesen "GlobalDream", innerhalb der Branche aber waren die Zweifel am Fortbestand der Unternehmensgruppe schon vorher gewachsen: Denn anders als den Kollegen von der Papenburger Meyer-Werft fehlte es den MV-Ingenieuren erkennbar an Erfahrungen im Bau von Kreuzfahrtschiffen ... Nach der zweiten Pleite seit 2012 sollten Bundes- und Landesregierung jetzt die Konsequenz ziehen und kein weiteres Geld aus dem Steuertopf riskieren. Ein Ende mit Schrecken ist schon teuer genug."/yyzz/DP/he