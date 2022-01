Zum zweiten Mal in Folge unterstützt BE CLIMATE den Veganuary. Damit motiviert die Marke für klimaneutrales Obst und Gemüse dazu, eine vegane Ernährung auszuprobieren und die vielen positiven Auswirkungen auf den eigenen Körper und die Umwelt zu erfahren. Foto © Port International Auch in diesem Jahr beteiligen sich namhafte Unternehmen wie Edeka, Ikea und Burger...

Den vollständigen Artikel lesen ...