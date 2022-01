Die Hoffnung an der Börse, dass Omikron zu einem schnelleren Pandemie-Ende führt, hat sämtliche Impfstoff-Aktien zuletzt unter Druck gesetzt. Auch Novavax konnte sich dem Trend trotz gutem Newsflow nicht entziehen. Am Montag startete der Wert zumindenst eine charttechnische Gegenbewegung - und wieder gab es Neuigkeiten.Novavax und das Serum Institute of India haben den Zulassungsantrag für NVX-CoV2373 in Südafrika eingereicht. Nun liegt es an der südafrikanischen Aufsichtsbehörde für Gesundheitsprodukte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...