München (ots) -Aufgrund der allein in Deutschland mit € 1,2 Mrd. gefüllten Rekord-Pipeline und bevorstehenden weiteren Expansionsschritten wurde die Geschäftsführung der UBM Development Deutschland GmbH erweitert.Daniel Pfister, 45, schon bisher kaufmännischer Leiter und Prokurist, wurde zum 1. Januar 2022 als drittes Mitglied neben Andreas Thamm (Vorsitzender) und Werner Huber, in die Geschäftsführung der UBM Deutschland berufen."Mit Daniel Pfister haben wir einen ausgewiesenen Finanzexperten, der das Wachstum der UBM in Deutschland optimal begleiten und damit die Geschäftsführung wesentlich stärken wird", zeigt sich Patric Thate, CFO der UBM Development AG, zufrieden.Vor seiner Tätigkeit bei der UBM war Pfister in leitenden Funktionen bei Wohnbau-Gesellschaften in Deutschland sowie zuvor bei der Generali Versicherung, MAN und MEAG tätig. Der diplomierte Betriebswirt und Bankkaufmann hat an der HfWU in Nürtingen studiert und ist zertifizierter Finanzanalyst (CEFA) sowie zertifizierter Investment- (CIIA) und Kredit-Analyst (CCrA).UBM Development entwickelt Immobilien für Europas Metropolen. Der strategische Fokus liegt auf Green Building und Smart Office in Großstädten wie Wien, München, Frankfurt oder Prag. Das Gold-Rating von EcoVadis sowie der Prime-Status von ISS ESG bestätigen die konsequente Ausrichtung auf Nachhaltigkeit. Mit knapp 150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten Transparenzanforderungen.