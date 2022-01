Die deutsche Biotech-Gesellschaft Paion verschafft sich frische Liquidität mit dem Verkauf der chinesischen Patente für die Substanz Remimazolam an die Humanwell Healtchare Group. Das sorgte für einen Kurssprung beim Nebenwert. Geht es nach den Analysten von Stifel, ist bei der Paion-Aktie noch deutlich mehr drin.Stifel hat die Einstufung für Paion auf "Buy" mit einem Kursziel von 4,15 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Marcus Wieprecht in einer am Montag vorliegenden Studie anlässlich der Abretung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...