Cerberus schmeißt hin. Die Beteiligungen an der Commerzbank und der Deutschen Bank werden abgeschmolzen. Airbus sorgt sich. Nachdem man das Ziel für 2021 übererfüllte, sorgt sich die Konzernspitze über die Lockdowns im wichtigen Absatzmarkt China. HelloFresh versucht den Sell-off zu stoppen. Ein neues Aktienrückkaufprogramm soll es richten.Der Handel in Asien entwickelt sich heute früh schwach. Nahezu alle Benchmarks in der Region verzeichnen leichte bis mittlere Verluste. Besonders stark treffen die Verluste den Nikkei 225 Index, der um ...

