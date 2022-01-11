BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR BP AUF 700 (500) PENCE - 'OVERWEIGHT'BERENBERG HEBT WORKSPACE GROUP AUF 'HOLD' (SELL) - ZIEL 850 (670) PENCEBERENBERG SENKT GREAT PORTLAND AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 750 PENCEBERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR AHOLD DELHAIZE AUF 33 (32) EUR - 'OUTPERFORM'BERNSTEIN STARTET BOLIDEN MIT 'MARKET-PERFORM' - ZIEL 329 SEKCITIGROUP HEBT EVOLUTION AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 1850 (1485) SEKCITIGROUP HEBT FLUTTER AUF 'BUY' (SELL)CITIGROUP SENKT CRODA INTERNATIONAL AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 9400 (9500) PCREDIT SUISSE HEBT HAYS AUF 'OUTPERFORM' (UNDERPERFORM) - ZIEL 210 (155) PENCEGOLDMAN SENKT ZIEL FÜR AKZO NOBEL AUF 132 (135) EUR - 'CONVICTION BUY LIST'GOLDMAN STARTET SINCH MIT 'BUY' - ZIEL 150 SEKJEFFERIES HEBT MICRO FOCUS AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 600 (510) PENCEJEFFERIES HEBT ZIEL ...Den vollständigen Artikel lesen ...
SAP-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de