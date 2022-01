Holcim wird PRB Group übernehmen und baut Lösungen & Produkte aus US-Konzern Adtran senkt Annahmeschwelle für Adva-Übernahme Airbus lässt Boeing 2021 erneut hinter sich AURELIUS Tochter Building Partners Group übernimmt Container-Dienstleister im Rahmen einer Add-on-Akquisition Kreise: Cerberus stößt große Pakete an Deutscher Bank und Commerzbank ab Delivery Hero erwartet Gewinnschwelle mit seinem Essensliefergeschäft in H2 2022 Eckert & Ziegler arbeitet bei wichtigem Vorprodukt mit US-Unternehmen zusammen Evotec erweitert Neurologie-Kooperation mit Bristol Myers Squibb um neuen Ansatz zum gezielten Proteinabbau HelloFresh SE kündigt Aktienrückkaufprogramm über bis zu EUR 250 Millionen an Shop Apotheke - Der Konzernumsatz stieg im vierten ...

