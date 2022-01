DJ Travis Perkins: Transaction in Own Shares

Travis Perkins (TPK) Travis Perkins: Transaction in Own Shares 11-Jan-2022 / 07:00 GMT/BST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Transactions in Own Shares

Travis Perkins plc (the "Company") announces that it has purchased the following number of its ordinary shares of 11.205105 pence each on the London Stock Exchange, from Citigroup Global Markets Limited as part of its buy-back programme initially announced on 21 September 2021 and extended on 14 December 2021:

Date of purchase: 10 January 2022 Number of Ordinary Shares Purchased: 80,000 Highest price paid per share (GBP): GBP16.0550 Lowest price paid per share (GBP): GBP15.6900 Volume weighted average price paid per share (GBP): GBP15.7887

The repurchased shares will be held in treasury (and some may subsequently be transferred to the Company's employee benefit trust). Following the purchase of these shares, Travis Perkins holds 3,655,651 of its ordinary shares in treasury and has 221,370,275 ordinary shares in issue (excluding treasury shares).

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014, as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, a full breakdown of the purchases of ordinary shares made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company on an individual basis can be found at the end of this announcement..

Aggregated information is set out below.

Trading Venue Volume weighted average price (GBP) Aggregated volume XLON 15.7887 80,000 BATE ChiX

For further information, please contact:

Investor Relations:

Matt Worster

+44 (0) 7990 088548

Matt.worster@travisperkins.co.uk

Heinrich Richter

+44 (0) 7392 125417

Heinrich.richter2@travisperkins.co.uk

Daily individual Transaction Details are set out below:

Issuer Name Transaction Date Transaction Time Volume Price (GBp) Trading Venue Transaction Reference Code Travis Perkins Plc 10/01/2022 16:26:44 65 1582.5 XLON x8KAyli0wer Travis Perkins Plc 10/01/2022 16:26:41 150 1583 XLON x8KAyli0wrD Travis Perkins Plc 10/01/2022 16:26:41 9 1583 XLON x8KAyli0wrB Travis Perkins Plc 10/01/2022 16:26:38 179 1583 XLON x8KAyli0wsx Travis Perkins Plc 10/01/2022 16:25:47 86 1583.5 XLON x8KAyli0xqC Travis Perkins Plc 10/01/2022 16:25:45 319 1583.5 XLON x8KAyli0xs4 Travis Perkins Plc 10/01/2022 16:25:35 78 1583.5 XLON x8KAyli0xw5 Travis Perkins Plc 10/01/2022 16:25:04 185 1583 XLON x8KAyli0uZY Travis Perkins Plc 10/01/2022 16:25:03 68 1583 XLON x8KAyli0uZT Travis Perkins Plc 10/01/2022 16:25:03 4 1583 XLON x8KAyli0uYa Travis Perkins Plc 10/01/2022 16:25:03 27 1583 XLON x8KAyli0uYY Travis Perkins Plc 10/01/2022 16:25:02 64 1583 XLON x8KAyli0uj5 Travis Perkins Plc 10/01/2022 16:25:01 199 1583 XLON x8KAyli0uiW Travis Perkins Plc 10/01/2022 16:24:01 62 1583 XLON x8KAyli0vkg Travis Perkins Plc 10/01/2022 16:24:01 62 1583 XLON x8KAyli0vke Travis Perkins Plc 10/01/2022 16:23:54 250 1582.5 XLON x8KAyli0vnH Travis Perkins Plc 10/01/2022 16:23:42 146 1582.5 XLON x8KAyli0v5J Travis Perkins Plc 10/01/2022 16:23:40 333 1583 XLON x8KAyli0v7Q Travis Perkins Plc 10/01/2022 16:21:15 221 1581 XLON x8KAyli0acO Travis Perkins Plc 10/01/2022 16:19:00 116 1580 XLON x8KAyli0YuC Travis Perkins Plc 10/01/2022 16:19:00 14 1580 XLON x8KAyli0YuE Travis Perkins Plc 10/01/2022 16:18:50 88 1580.5 XLON x8KAyli0YD@ Travis Perkins Plc 10/01/2022 16:18:01 277 1580 XLON x8KAyli0Zv9 Travis Perkins Plc 10/01/2022 16:17:26 36 1579.5 XLON x8KAyli0Wt7 Travis Perkins Plc 10/01/2022 16:15:38 174 1579.5 XLON x8KAyli0kAC Travis Perkins Plc 10/01/2022 16:14:17 111 1579 XLON x8KAyli0iZZ Travis Perkins Plc 10/01/2022 16:13:39 143 1579.5 XLON x8KAyli0iMa Travis Perkins Plc 10/01/2022 16:13:30 51 1580 XLON x8KAyli0iUs Travis Perkins Plc 10/01/2022 16:13:30 175 1580 XLON x8KAyli0iUu Travis Perkins Plc 10/01/2022 16:12:32 257 1579.5 XLON x8KAyli0jLK Travis Perkins Plc 10/01/2022 16:12:00 160 1579.5 XLON x8KAyli0geJ Travis Perkins Plc 10/01/2022 16:10:32 71 1578.5 XLON x8KAyli0h09 Travis Perkins Plc 10/01/2022 16:10:14 61 1578.5 XLON x8KAyli0hGG Travis Perkins Plc 10/01/2022 16:10:14 139 1578.5 XLON x8KAyli0hJd Travis Perkins Plc 10/01/2022 16:10:14 6 1578.5 XLON x8KAyli0hJb Travis Perkins Plc 10/01/2022 16:09:35 26 1578.5 XLON x8KAyli0ew@ Travis Perkins Plc 10/01/2022 16:09:35 69 1578.5 XLON x8KAyli0ewy Travis Perkins Plc 10/01/2022 16:07:40 14 1578 XLON x8KAyli0fII Travis Perkins Plc 10/01/2022 16:07:40 148 1578 XLON x8KAyli0fIK Travis Perkins Plc 10/01/2022 16:07:21 191 1578.5 XLON x8KAyli0MlL Travis Perkins Plc 10/01/2022 16:07:21 151 1578.5 XLON x8KAyli0Mkb Travis Perkins Plc 10/01/2022 16:03:33 84 1579 XLON x8KAyli0LvT Travis Perkins Plc 10/01/2022 16:03:33 62 1579 XLON x8KAyli0LuX Travis Perkins Plc 10/01/2022 16:03:33 95 1579 XLON x8KAyli0LvV Travis Perkins Plc 10/01/2022 16:03:33 412 1578.5 XLON x8KAyli0Lua Travis Perkins Plc 10/01/2022 16:03:33 143 1579 XLON x8KAyli0Luk Travis Perkins Plc 10/01/2022 16:00:01 100 1578.5 XLON x8KAyli0GwW Travis Perkins Plc 10/01/2022 16:00:01 150 1578.5 XLON x8KAyli0Gwf Travis Perkins Plc 10/01/2022 16:00:01 122 1578.5 XLON x8KAyli0Gwa Travis Perkins Plc 10/01/2022 16:00:01 105 1578.5 XLON x8KAyli0GwY Travis Perkins Plc 10/01/2022 16:00:01 89 1578 XLON x8KAyli0Gwi Travis Perkins Plc 10/01/2022 16:00:01 130 1578.5 XLON x8KAyli0Gwn Travis Perkins Plc 10/01/2022 15:56:28 45 1577.5 XLON x8KAyli0Vy4 Travis Perkins Plc 10/01/2022 15:55:42 119 1578 XLON x8KAyli0VMv Travis Perkins Plc 10/01/2022 15:55:42 86 1578 XLON x8KAyli0VMx Travis Perkins Plc 10/01/2022 15:54:52 32 1577.5 XLON x8KAyli0SmY Travis Perkins Plc 10/01/2022 15:54:11 194 1577 XLON x8KAyli0SOp Travis Perkins Plc 10/01/2022 15:52:31 153 1576 XLON x8KAyli0Qjb Travis Perkins Plc 10/01/2022 15:50:49 83 1575 XLON x8KAyli0Ry0 Travis Perkins Plc 10/01/2022 15:50:20 116 1575.5 XLON x8KAyli0RL@ Travis Perkins Plc 10/01/2022 15:50:08 160 1575.5 XLON x8KAyli0RTk Travis Perkins Plc 10/01/2022 15:47:51 199 1576 XLON x8KAyli0PI7 Travis Perkins Plc 10/01/2022 15:47:51 82 1577 XLON x8KAyli0PIC Travis Perkins Plc 10/01/2022 15:47:51 210 1576.5 XLON x8KAyli0PIJ Travis Perkins Plc 10/01/2022 15:47:00 86 1576 XLON x8KAyli06Ag Travis Perkins Plc 10/01/2022 15:46:24 95 1576.5 XLON x8KAyli07fa Travis Perkins Plc 10/01/2022 15:46:24 15 1576.5 XLON x8KAyli07fY Travis Perkins Plc 10/01/2022 15:45:45 84 1576.5 XLON x8KAyli073Y Travis Perkins Plc 10/01/2022 15:43:41 137 1575.5 XLON x8KAyli05Xc Travis Perkins Plc 10/01/2022 15:42:05 76 1576 XLON x8KAyli02nx Travis Perkins Plc 10/01/2022 15:42:04 28 1576 XLON x8KAyli02nP Travis Perkins Plc 10/01/2022 15:42:03 112 1576 XLON x8KAyli02pD Travis Perkins Plc 10/01/2022 15:41:21 35 1574.5 XLON x8KAyli02VM Travis Perkins Plc 10/01/2022 15:41:21 100 1574.5 XLON x8KAyli02VO Travis Perkins Plc 10/01/2022 15:40:16 15 1574.5 XLON x8KAyli039USD Travis Perkins Plc 10/01/2022 15:40:16 22 1574.5 XLON x8KAyli0391 Travis Perkins Plc 10/01/2022 15:40:16 59 1574.5 XLON x8KAyli0393 Travis Perkins Plc 10/01/2022 15:39:11 125 1575 XLON x8KAyli00EI Travis Perkins Plc 10/01/2022 15:39:06 31 1575 XLON x8KAyli00NA

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 11, 2022 02:00 ET (07:00 GMT)