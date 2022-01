Mechanicsburg, Pennsylvanien (ots/PRNewswire) -Das neue Medizinprodukt EverLift® ab sofort europaweit für Ärzte verfügbarGI Supply hat heute bekannt gegeben, dass sein EverLift® Submucosal Lifting Agent (https://www.gi-supply.com/products/polypectomy-resection/everlift/) das CE-Zeichen erhalten hat und ab sofort von Ärzten in ganz Europa eingesetzt werden kann. EverLift ist ein neues Gerät zur Anhebung von Polypen, Adenomen, Krebs im Frühstadium und anderen gastrointestinalen Läsionen vor deren Entfernung mit einer Schlinge oder einem anderen geeigneten endoskopischen Gerät1.EverLift erleichtert endoskopische Resektionsverfahren wie die endoskopische Mukosaresektion (EMR) oder die endoskopische Submukosadissektion (ESD) bei Untersuchungen im oberen und unteren Gastrointestinaltrakt.EverLift ist das erste Medizinprodukt von GI Supply, dem das CE-Zeichen gemäß der neuen EU-Verordnung 2017/745 über Medizinprodukte (MDR) verliehen wurde. Die FDA-Zulassung hatte EverLift bereits im Oktober 2020 erhalten.EverLift ist einzigartig unter den vorgefüllten Submucosal Lifting Agents, da es sowohl in 5mL- als auch in 10mL-Spritzen erhältlich ist und Ärzten die Flexibilität bietet, nur so viel zu verwenden, wie sie benötigen, je nachdem ob sie kleine oder große Läsionen heben. Zudem reduziert die sterile, vorgefüllte Spritze den Zeitaufwand und das Infektionsrisiko, das mit der Zubereitung einer im Krankenhaus angemischten Lösung verbunden ist.Die dunkelblaue Farbe von EverLift dient dazu, den Umfang von Läsionen zu markieren. Dies ermöglicht eine sichere und vollständige Resektion und verringert das Risiko von wiederkehrenden Läsionen. Nach der Resektion einer Läsion hilft die dunklere Farbe den Endoskopen, mögliche Verletzungen der Muskelschicht zu erkennen."Hebemittel tragen dazu bei, dass die Resektion für die Patienten sicherer wird. EverLift bietet ein elastisches, aber zuverlässiges Polster für die Resektion und eine dunklere Blaufärbung. Die Einzeldosierung trägt dazu bei, den Abfall bei alltäglichen Polypektomien zu reduzieren." - Dr. Taavi Reiss, Assistant Professor of Clinical Medicine LSU Health und Director of Interventional GI Metropolitan Gastroenterology Associates.EverLift basiert auf Zellulose und bildet eine hypertone Lösung mit einer langsameren Absorptionsrate als andere derzeit verfügbare Mittel2. EverLift bietet Gastroenterologen eine lange und zuverlässige Hebung während ihrer Resektionsverfahren."Dies ist ein wirksames Hebemittel für die endoskopische Resektion, und es wird in einer praktischen und kostengünstigen Verpackung angeboten." Prof. Douglas Rex, Direktor der Endoskopie am Indiana University Hospital, Indianapolis."Durch die CE-Kennzeichnung für EverLift können wir nun mehr Ärzte auf der ganzen Welt beliefern. Viele Gastroenterologen kennen bereits unser Spot® Ex Endoscopic Tattoo. Dank unserer umfassenden Erfahrung mit Injektionslösungen haben wir ein einzigartiges Hebemittel entwickelt, das ihre Fähigkeit zur sicheren Resektion von Läsionen verbessern wird", sagte Simon Humphrey-Adam, Senior Marketing Manager bei GI Supply.Informationen zu GI Supply:Als ein von Ärzten gegründetes Unternehmen streben wir bei allem, was wir tun, einen umfassenden klinischen Input an. GI Supply erweitert sein Portfolio um Lösungen, die es Ärzten ermöglichen, fortschrittlichere Verfahren sicher, effizient und wirtschaftlich durchzuführen. Wir helfen Ärzten, ihre Arbeit schneller, sicherer und einfacher zu erledigen. Für weitere Informationen oder um einen Händler zu finden, besuchen Sie www.gi-supply.com.1. Gebrauchsanweisung EverLift G55-006 Rev 08, Nov 2021; G59-007 Rev 07, Nov 20212. Basierend auf Ex-vivo-Bench-Top-Studien und nicht im klinischen Einsatz. Daten in der AkteG-1951-02Video - https://mma.prnewswire.com/media/1722120/GI_Supply_Inc_2.mp4Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1722121/GI_Supply_Inc.jpgPressekontakt:Simon Humphrey-Adam,International Marketing Manager,s.humphrey-adam@gi-supply.com ,+44 (0)7974 319 541Original-Content von: GI Supply Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160986/5118120