Berlin (ots) -Flexible Büroräume sind laut ShareSpace, dem hochmodernen Office Marketplace auf dem Vormarsch. Jahrelang war die Anmietung von Büroräumen ein mühsamer und fragmentierter Prozess mit persönlichen Treffen, Besichtigungen und langwierigen Verhandlungen. Das polnische Start-up ShareSpace hat diesen Prozess revolutioniert und ein reibungsloses, digitales und vollständig ferngesteuertes Erlebnis geschaffen.Das 2017 von Robert Chmielewski und Marcin Dyszynski gegründete PropTech-Unternehmen operiert von Warschau, London, Berlin und Budapest aus.Als weltweit erster Marktplatz für Büroräume ermöglicht ShareSpace seinen Kunden, Büros direkt von Anbietern zu mieten - und das in nur 5 Schritten. Dank einer intuitiv zu bedienenden Plattform können Unternehmen jeder Größe nun problemlos Büros auf dem gesamten Markt vergleichen, direkt mit Vermietern verhandeln und Verträge online unterzeichnen."Es gibt immer mehr Unternehmen, die flexible Büromietverträge nutzen, um finanzielle Risiken zu minimieren. Auf diese Weise können sie die Verwaltung und Kapazitätsplanung ihrer Räume an erfahrene Anbieter auslagern und sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Flexible Büros sind die Lösung für das heutige Geschäft", sagt Robert Chmielewski, CEO und Mitbegründer von ShareSpace.Angesichts der sich ständig ändernden Nachfrage nach Kapazität und Art der Büroflächen werden klassische, langfristige Mietverträge für voll möblierte Büros schnell zu einem überholten Geschäftsmodell.Nicht erst seit Corona nutzen etablierte Unternehmen flexible Arbeitsplätze und Besprechungsräume, die der heterogenen Nachfrage nach Lage, Größe und Ausstattung von Immobilien gerecht werden. Auch die Start-up-Szene auf der ganzen Welt profitiert seit Jahren von kurzfristigen Büroflächen.Flexible Arbeitsplatzlösungen sind auch ein wichtiger Faktor in der Finanzplanung eines Unternehmens, da Büroflächen neben den Gehältern oft die höchsten und langfristigsten Fixkosten darstellen.