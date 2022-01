Nach dem jüngsten Rückschlag zeichnet sich am Dienstag im DAX ein Erholungsversuch ab. Der X-DAX als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte eine Stunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,67 Prozent auf 15.874 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wurde auch klar im Plus erwartet.Maßgeblich sind einmal mehr die US-Börsen, die am Vorabend noch eine späte aber deutliche Gegenreaktion zeigten. Der Dow Jones Industrial erholte sich am Montag vom frühen Rückschlag auf das Niveau vor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...