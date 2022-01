Unbehelligt von verschiedenen Risikofaktoren (die ich dir im Einzelnen nicht vorbeten muss, da du in anderen Medien schon genug darüber hörst) klettern die weltweiten Aktienmärkte immer weiter aufwärts. Der Welt-Aktienindex MSCI World stieg 2020 und 2021 um 43 %. Und das in einer Zeit, in der sich wohl niemand über einen lang anhaltenden Aktien-Crash oder Bärenmarkt gewundert hätte. Die einen werten all dies als Signal der Widerstandsfähigkeit des Aktienmarkts. Andere warnen, dass die Rückschlagsrisiken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...