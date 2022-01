Per 1. Januar ist Ivo Sauter zum Chief Executive Officer (CEO) von BitMEX Link ernannt worden. Das Unternehmen betreibt einen innovativen 24/7-Crypto-Brokerage, der Spot-, strukturierte Produkte- und OTC-Handel anbietet. BitMEX Link hat Niederlassungen in Zug und in Zürich.

Bevor Ivo Sauter zu BitMEX Link stiess, war er Chief Digital, Transformation und Strategy Officer bei Gazprombank Switzerland. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in Führungspositionen bei Banken und Fondsverwaltungsgesellschaften. Grosse Erfahrung mit Kryptowährungen und Handelsplattformen sammelte Ivo Sauter als Chief Client Officer bei SIX Digital Exchange. Die SDX ist die erste Marktinfrastruktur der Welt, die den vollständig integrierten End-to-End-Handel sowie die Abwicklung und Verwahrung digitaler Vermögenswerte ermöglicht.

"Ich bin sehr stolz darauf, in dieser Expansionsphase zu BitMEX Link zu stossen. Es gibt hier ein unglaubliches Momentum. Wir haben 2022 noch so viel vor uns. BitMEX Link wird die Art und Weise verbessern, wie Trader, professionelle Händler und institutionelle Investoren gleichermassen mit Crypto interagieren. Ich fühle mich geehrt, diesen Geschäftsbereich leiten zu dürfen und das BitMEX-Link-Team hier in der Schweiz aufzubauen", sagt Ivo Sauter, der neue CEO von BitMEX Link.

Alexander Höptner, Verwaltungsratspräsident von BitMEX Link, kommentiert: "Die Ernennung von Ivo ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung von BitMEX Link und der Präsenz der Marke BitMEX in der Schweiz. In den kommenden Monaten und Jahren werden wir in den Ausbau von BitMEX Link in der Schweiz stark investieren, denn wir sehen hier langfristig ein grosses Wachstumspotenzial."

