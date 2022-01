Nach dem jüngsten Rückschlag zeichnet sich am Dienstag am deutschen Aktienmarkt ein Erholungsversuch ab. Der X-Dax als Indikator für den DAX -1,13% signalisierte am Morgen zeitweise ein Plus von rund 0,7 Prozent auf 15.874 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 +1,03% wurde auch klar im Plus erwartet.Maßgeblich sind einmal mehr die US-Börsen, die am Vorabend noch eine späte aber deutliche Gegenreaktion ...

