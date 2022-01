Was der Turnaround bei den Technologieaktien an der Nasdaq von gestern am Ende wert sein wird, sollte sich erst morgen mit den Inflationsdaten aus den USA herausstellen. Die Schnäppchenjäger, die am Zehn-Wochen-Tief des Index eingestiegen sind, dürften bei noch stärker als den erwarteten sieben Prozent Inflation im Dezember so schnell wieder das Weite suchen, wie sie gestern in den Markt gegangen sind. Das sogenannte Intraday-Reversal könnte auch durch Eindeckungen von Leerverkäufern und kurzfristige ...

