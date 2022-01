Datum der Anmeldung:

07.01.2022



Aktenzeichen:

B3-22/22



Unternehmen:

Laboratory Corporation of America Holdings, Burlington/NC (USA); Erwerb der Personal Genome Diagnostics Inc., Baltimore/MD (USA)



Produktmärkte:

Hochdurchsatz-Sequenzierung (Next Generation Sequencing ¿ NGS), Sequenzierung von Krebsgenomen



Bundesländer/Unternehmenssitz:

-

