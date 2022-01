Die CONTI-Abspaltung VITESCO rückt in den Fokus. Letztes Jahr nach der Abspaltung über 66 €, aktuell 47 €. Aktueller Börsenwert nur noch 1,7 Mrd. € für rd. 8 Mrd. € Umsatz. Der Auftragsbestand im Elektrifizierungsumfeld wurde zuletzt auf 14 bis 15 Mrd. € taxiert und erhöhte sich gestern um mehr als 1 Mrd. €.



VITESCO wird Millionen von 800-Volt-Invertern mit Siliziumkarbid-Technologie - eine wichtige Voraussetzung für das schnelle Aufladen und die Verbesserung der Effizienz und Reichweite von Elektrofahrzeugen - in die USA liefern. Hierfür soll die Produktion erweitert werden, ab 2025 will man die Geräte in Nordamerika fertigen. Hier baut sich Schritt für Schritt eine Story auf, die zu einer vernünftigen Bewertung um KGV 10 bis 12 gepreist wird.



