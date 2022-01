Es geht derzeit zur Sache im Technologiebereich. Der Sektor lässt Dampf ab und konsolidiert. Das Ganze nahm zuletzt erste Züge eines Ausverkaufs an. Nicht wenige Werte haben bereits die Grenze von einer Konsolidierung hin zu einer Korrektur überschritten. In Bezug auf unsere beiden heutigen Protagonisten Nvidia und Advanced Micro Devices (AMD) thematisierten wir bereits in unserer letzten Kommentierung (vom 31.12.) die Frage, ob die Hausse möglicherweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...