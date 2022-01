Es ist mal wieder "Turnaround Tuesday" an der Börse. Nach den starken Kursverlusten am Vortag können sich die deutschen Standardwerte am Dienstag wieder erholen. Auslöser war ein beeindruckendes Intraday-Reversal an der Nasdaq. Aus technischer Sicht gibt es aber noch lange keinen Grund zum Verschnaufen ...Positiv zu werten ist, dass der DAX die Unterstützung bei 15.800 zurückerobert und damit das Schlimmste erst einmal verhindert hat. Bei einem nachhaltigen Verbleib unterhalb von 15.800 droht nämlich ...

