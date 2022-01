Für den Rückzug aus dem Artemis-Projekt greift Porsche offenbar tief in die Tasche: Um das Modell nicht bei VW Nutzfahrzeuge in Hannover bauen zu müssen, zahlen die Stuttgarter laut einem Medienbericht einen "kleinen dreistelligen Millionenbetrag", also mindestens 100 Millionen Euro. Der Zuschlag, die Artemis-Modelle von Audi, Porsche und Bentley im Werk Hannover von VW Nutzfahrzeuge zu bauen, galt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...