VW wird nach Angaben seines Nordamerika-Chefs im September oder Oktober 2022 mit der Serienproduktion des ID.4 in den USA beginnen. Dabei wird es wohl leichte Unterschiede zu den in Europa gebauten Exemplaren des E-SUV geben. VW hatte bereits im August 2021 mit der Vorserienproduktion des ID.4 in seinem US-Werk in Chattanooga begonnen und den Start der Serienproduktion im Laufe des Jahres 2022 angekündigt. ...

