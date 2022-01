Das 2016 in Wien gegründete EdTech-Unternehmen GoStudent, das Online-Einzelnachhilfe per Video anbietet, hat eine Series D Finanzierung in Höhe von 300 Mio. Euro erhalten. Damit erhöht sich die Bewertung des Unternehmens auf 3 Mrd. Euro. Angeführt wird die aktuelle Runde vom neuen Investor Prosus, weitere Investoren sind der Telekom Innovation Pool (der strategische Investmentfonds der Deutschen Telekom), SoftBank Vision Fund 2, Tencent, Dragoneer, Left Lane Capital und Coatue. Die Finanzierung erfolgt nur sieben Monate nachdem sich GoStudent im Juni 2021 205 Mio. Euro gesichert hat. Seit der Gründung im Jahr 2016 hat das Unternehmen insgesamt mehr als 590 Mio. Euro aufgenommen. Gegenüber Börse Social meinte das Unternehmen letzten März, dass ...

