DJ MÄRKTE EUROPA/Kräftige Erholung - Delivery Hero gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind nach dem schwachen Start in die Woche am Dienstag mit Aufschlägen gestartet. Der DAX legt um 0,9 Prozent auf 15.912 Punkte zu. Gegenüber dem Vorjahresschluss notiert der Index damit knapp im Plus, bei einem Dreh ins Minus sind erneute Absicherungen von Seiten der Fonds zu erwarten. Der Euro-Stoxx-50 notiert 0,9 Prozent im Plus bei 4.278 Punkten.

Unter den Branchen stellen die Technologiewerte mit plus 1,9 Prozent den größten Gewinner, nachdem dem Nasdaq-Composite am Vortag noch der Dreh ins Plus gelungen war. Die Märkte sind derzeit dabei, die neuen Zinserwartungen nach Veröffentlichung des jüngsten Protokolls der US-Notenbank einzupreisen. Analysten gehen zunehmend davon, dass die Fed die Leitzinsen im laufenden Jahr nicht wie bislang erwartet drei sondern vier Mal anheben wird, erstmalig wohl im März.

Im Blick steht am Nachmittag die Nominierungsanhörung von US-Fed-Präsident Jerome Powell vor dem Senatsausschuss für Banken. US-Präsident Biden hat Powell für eine zweite Amtszeit vorgeschlagen. In seiner Rede dürfte Powell auch auf die aktuellen Inflationsrisiken und die Geldpolitik der US-Notenbank eingehen. Am Mittwoch stehen die mit großer Spannung erwarteten US-Verbraucherpreise für Dezember zur Veröffentlichung an. Diese könnten auf über 7 Prozent gestiegen sein, was den Druck auf die Fed weiter erhöhen würde.

Delivery-Hero-Gewinnziel kommt gut an

Für die Aktie von Delivery Hero geht es um 5,1 Prozent nach oben. Den positiven Impuls liefert die Ankündigung des Unternehmens, im zweiten Halbjahr 2022 für den Bereich Essenslieferungen die Gewinnschwelle zu erreichen. Das sei eine positive Meldung und dürfte von den Anlegern gerne gehört werden, heißt es im Handel. Wie das Unternehmen mitteilte, wird für das vierte Quartal des laufenden Jahres ein bereinigtes EBITDA zwischen null und 100 Millionen Euro erwartet. Hohe Investitionsausgaben haben die Bilanz bislang belastet - der Investitionsaufwand soll aber zukünftig sinken.

Nach der Ankündigung von Aktienrückkäufen geht es für die Aktie von Hellofresh um 2,9 Prozent nach oben. Das Unternehmen will eigene Aktien für bis zu 250 Millionen Euro erwerben. Das entspreche beim aktuellen Börsenkurs etwa 2,4 Prozent der rund 174 Millionen ausgegebenen Aktien. Das Volumen wäre mithin beträchtlich. Nach Einschätzung der Citigroup dürfte das Programm die Volatilität in der Aktie verringern und könnte das Papier attraktiver machen. Zugleich fragen sich die Analysten, seit wann Tech-Unternehmen eigene Titel zurückkauften, dies sei ungewöhnlich.

Finanzinvestor senkt Beteiligung an Deutsche Bank und Commerzbank

Für die Aktien der Deutschen Bank (-1,7%) und Commerzbank (-2,9%) geht es nach unten, nachdem sich der Finanzinvestor Cerberus von einem Teil seiner Beteiligung getrennt hat. Dabei geht es um 25,3 Millionen Commerzbank-Papiere und 21 Millionen Deutsche-Bank-Aktien.

Die Umsatzangaben von Shop Apotheke (+0,3%) lassen laut der Citigroup auf ein Umsatzwachstum im vierten Quartal von rund 9 Prozent schließen. Dies bringe das Umsatzwachstum für 2021 auf 9,5 Prozent, was der Unternehmensprognose von etwa 10 Prozent entspreche. Die Entwicklung wird von den Analysten angesichts des Gegenwinds für das Unternehmens in Form des Rückgangs der Umsätze bei verschreibungspflichtigen Medikamenten nach dem Bonusverbot, des stagnierenden Marktes für rezeptfreie Medikamente und der guten Vergleichsperiode als solide eingestuft. Regulatorische Neuigkeiten zur Einführung von E-Rezepten dürften 2022 den Haupttreiber für die Aktie darstellen, doch sollte die Entwicklung im vierten Quartal die Rückkehr zum marktführenden Wachstum im Online-Apothekenbereich markieren.

Nach Margenaussagen geht es für die Nokia-Aktie um 2,7 Prozent nach oben. Die Margen für das vierte Quartal sind über den Erwartungen ausgefallen. Wichtiger, so die Citigroup, sei allerdings die Margen-Guidance für das laufende Jahr von 11 bis 13,5 Prozent. Das liege über dem Konsens von 12 Prozent und der Schätzung der Analysten von 11,8 Prozent. Die Citigroup war bislang davon ausgegangen, dass Nokia eine Spanne zwischen 11 bis 13 Prozent nennen werde.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.277,68 +0,9% 38,16 -0,5% Stoxx-50 3.796,64 +0,8% 28,77 -0,6% DAX 15.911,60 +0,9% 143,33 +0,2% MDAX 34.607,59 +0,5% 169,07 -1,5% TecDAX 3.629,63 +1,3% 44,88 -7,4% SDAX 15.804,89 +0,6% 99,56 -3,7% FTSE 7.467,49 +0,3% 22,24 +0,8% CAC 7.173,87 +0,8% 58,10 +0,3% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,05 -0,01 +0,13 US-Zehnjahresrendite 1,75 -0,01 +0,24 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:11 Uhr Mo, 17:30 % YTD EUR/USD 1,1348 +0,2% 1,1339 1,1326 -0,2% EUR/JPY 130,80 +0,2% 130,60 130,41 -0,1% EUR/CHF 1,0497 -0,0% 1,0499 1,0477 +1,2% EUR/GBP 0,8336 -0,1% 0,8346 0,8349 -0,8% USD/JPY 115,27 +0,0% 115,16 115,14 +0,1% GBP/USD 1,3613 +0,2% 1,3592 1,3566 +0,6% USD/CNH (Offshore) 6,3788 -0,0% 6,3791 6,3822 +0,4% Bitcoin BTC/USD 41.986,37 +0,9% 42.113,70 41.644,13 -9,2% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,07 78,23 +1,1% 0,84 +5,1% Brent/ICE 81,61 80,87 +0,9% 0,74 +4,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.810,03 1.801,64 +0,5% +8,39 -1,1% Silber (Spot) 22,67 22,47 +0,9% +0,20 -2,8% Platin (Spot) 953,00 944,90 +0,9% +8,10 -1,8% Kupfer-Future 4,37 4,35 +0,5% +0,02 -2,0% ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 11, 2022 03:57 ET (08:57 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.