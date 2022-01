Daimler Truck ist jetzt 20 Tage an der Börse gelistet. Bislang war der Neuzugang wenig spektakulär unterwegs. Das sollte sich bald ändern, wenn es nach Einschätzung der US-Investmentbank Stifel geht. Deren Analysten sehen großes Potenzial in der Aktie und nehmen die Coverage mit einer Kaufempfehlung auf.In ihrer Erstlingsstudie bewertet Stifel die Truck-Aktie mit einem fairen Wert von 48 Euro. Das sind 43 Prozent mehr als der Xetra-Schlusskurs am Montag. Entsprechend lautet die Empfehlung "Buy".Auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...