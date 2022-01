Hamburg (ots) -Mit moonloveyoga bietet Yogalehrerin Maren Esser sanfte Yogastunden online und in Präsenz an. Entspannung, das zur Ruhe kommen, die Balance zwischen Körper, Atem und Geist stehen dabei im Fokus. "Unser Atem hilft uns dabei, in der Präsenz zu sein", so Maren Esser. "Und das können wir gezielt üben." Dafür bietet sie die Online Stunde "Die Wechselatmung - eine Einführung" am Sonntag, den 6.2.2022 19-20 Uhr an: Wechselatmung (http://www.moonloveyoga.com/event/wechselatmung)Yoga ist die Chance, wieder in Kontakt mit sich selbst zu kommen und die eigenen Fähigkeiten zu entdecken. In den moonloveyoga Stunden greifen sanfte Körperübungen, Atemübungen (Pranayama) und Meditationsübungen ineinander. Im Vordergrund steht dabei, ein Körpergefühl zu entwickeln, ohne Anspruch auf Perfektionismus oder darauf, ein Ziel zu erreichen. Es geht vielmehr darum, Blockaden zu lösen, Spannungen abzubauen und sich im eigenen Körper wohlzufühlen. Beim Meditieren üben lernen Teilnehmende, ihre Gedanken zu beobachten, statt zu bewerten und sich als Gestalter*in des Lebens zu sehen. Das bietet die "kreative Yogastunde: Entdecke dich (neu)" online, am Sonntag, 23.1.2022 19-20 Uhr: Yogakreativ (http://www.moonloveyoga.com/event/kreativ/)Zusätzlich finden regelmäßig an Vollmond Charity Yogastunden statt. Die Einnahmen dieser Stunden spendet moonloveyoga an gemeinnützige Organisationen. "Wir alle wissen, wie sich Dankbarkeit anfühlt, wenn wir Unterstützung im Leben erhalten haben. Mir ist wichtig etwas zurückzugeben und da, wo ich kann auch zu unterstützen.", so Maren Esser. Das nächste Charity Event "Vollmond Yoga und Meditation" findet am Mittwoch, den 16.2.2022 19-20 Uhr online für Kemenate Frauen Wohnen e.V. statt: Vollmondyoga (http://www.moonloveyoga.com/event/vollmond)Vom 6.-8.5.2022 findet erstmalig moonlove's women retreat im veganen Yoga Hotel ahead Burghotel zwischen Berlin und Hamburg in Lenzen (Elbe) statt: Ein entspanntes, bewusstes Wochenende für Teilnehmerinnen im Einklang mit der Natur: Retreat 2022 (http://www.moonloveyoga.com/event/womenretreat2022)Das Angebot von moonloveyoga richtet sich sowohl an Yoganeulinge als auch an Erfahrene, die sanfte Yogastunden bevorzugen.Weitere Themenstunden und Events sind in Planung.Über moonloveyoga:Nach vierjähriger intensiver Yogalehrausbildung (BDY/EYU) und Selbststudium am Himalaya® Institut für Yogawissenschaft und Philosophie e. V. in Hamburg (Abschluss voraussichtlich im März 2022) bietet Maren Esser als zertifizierte Hatha Yoga Lehrerin sanfte Hatha Yoga Stunden sowie Retreats an.Pressekontakt:Maren Esserhello@moonloveyoga.comwww.moonloveyoga.comOriginal-Content von: moonloveyoga, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160981/5118348