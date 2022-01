Hamburg (ots) -In Hamburger Pflegeeinrichtungen sind innerhalb eines Jahres 1.400 neue sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze entstanden. Das teilt der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) auf Basis aktueller Zahlen der Bundesagentur für Arbeit mit. Der Bereich "Heime und Sozialwesen", zu dem in erster Linie die Pflegeeinrichtungen gehören, wuchs zwischen September 2020 und September 2021 um 1.400 sozialversicherungspflichtige Stellen auf mehr als 55.000 Menschen an. Damit lag das Wachstum deutlich über der Entwicklung in der Gesamtwirtschaft."Diese Zahl zeigt zum wiederholten Mal, dass die Arbeit in der Pflege attraktiv ist", sagt der hamburgische bpa-Landesvorsitzende Frank Wagner. "Und dass die Gehälter in der Pflege von Jahr zu Jahr immer weiter steigen, auch ohne Tarifzwang und politische Eingriffe, kommt bei den Beschäftigten deutlich klarer an als bei der Politik. Die Pflegeeinrichtungen als Arbeitgeber überzeugen bereits jetzt viele Menschen davon, dass ein Pflegeberuf eine schöne, verantwortungsvolle und auch gut bezahlte Aufgabe ist."Weil die Zahl der pflegebedürftigen Menschen auch in Hamburg weiter rasant ansteigt, benötigen die Träger massive Unterstützung bei der Anwerbung von Beschäftigten. Bestehende Arbeitsplätze können derzeit oft nur mit Schwierigkeiten neu besetzt werden. "Wir erwarten von den maßgeblichen Stellen in Politik und Verwaltung konkrete Schritte: mehr Kapazitäten in den Pflegeschulen für mehr Ausbildung, eine schnellere Anwerbung und Anerkennung von Pflegekräften aus dem Ausland und keine zusätzlichen Hürden durch neue Anforderungen", fordert Wagner."Wir erwarten, dass in Hamburg die bestehende Voraussetzung einer 460-Stunden-Weiterbildung für verantwortliche Pflegefachkräfte nicht weiter verschärft wird. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Bereich der Altenpflege brauchen keine spezielle Qualifikation für die Übernahme von Aufgaben in den Kliniken. Eine solche Forderung führt zu Unmut und Frustration bei unseren Beschäftigten und bremst die gute Entwicklung", so Wagner.Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) bildet mit mehr als 12.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über 400 in Hamburg) die größte Interessenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe sowie der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind systemrelevanter Teil der Daseinsvorsorge. Als gutes Beispiel für Public-private-Partnership tragen die Mitglieder des bpa die Verantwortung für rund 365.000 Arbeitsplätze und circa 27.000 Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Die Investitionen in die soziale Infrastruktur liegen bei etwa 29 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Uwe Clasen, Leiter der bpa-Landesgeschäftsstelle, Tel.: 040/25 30 71 60, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/17920/5118364