The Gift Club gab heute die Einführung seines exklusiven Anbieter- und Lieferantenverzeichnisses sowie der ersten branchenweiten Networking-App, The Hub by The Gift Club, bekannt.

Im Branchenverzeichnis von The Gift Club werden derzeit mehr als 50 zugelassene Anbieter aus 23 unterschiedlichen Ländern aufgeführt, die Produkte und Dienstleistungen für Unternehmen bereitstellen, die nach Lösungen für Treue- und Incentive-Programme für Kunden bzw. Mitarbeiter, Mitarbeiterbonusprogramme und den Vertrieb von Geschenkkarten suchen. Marken, Einzelhändler und HR-Experten können unter www.the-gift-club.com auf die Liste zugreifen oder sich an info@the-gift-club.com wenden, um direkt eingeführt zu werden und dabei Zeit für den Beschaffungsprozess zu sparen.

The Hub ist eine neue Community-App, die das Ziel von The Gift Club erweitert: Sie ist ein Stück Technologie für die soziale Gemeinschaft, für Leute mit bestimmten Interessen in den oben genannten Branchen, die sich kennenlernen und berufliche Möglichkeiten rund um den Globus aufbauen möchten.

In der App werden zudem Branchennachrichten verbreitet, Lernmittel angeboten und es wird eine Liste weltweiter Branchenveranstaltungen geführt. Sie steht für iOS- und Android-Geräte zum Download zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter www.the-gift-club.com

Hadie Perkas, Gründerin von The Gift Club und The Hub sowie Gewinnerin des Titels ‚Women In Incentives 2021' sagt: "Dies ist eine unglaubliche wichtige Zeit sowohl für die Einzelhandels- und HR-Branche als auch für die Lieferketten ihrer Anbieter und Lieferanten. Während der Pandemie haben sie massive Veränderungen durchlebt und wir möchten beiden berufliche Chancen durch Partnerschaften, Networking und Austauschmöglichkeiten in einer Gemeinschaft bieten." ENDE

Über The Gift Club: The Gift Club wurde im Jahr 2000 gegründet und wird weltweit als umfassende Medien-, Kommunikations- und PR-Lösung für Unternehmen vermarktet, die auf die Treue-, Bonus- und Geschenkkartenprogramme setzen. Als Mitgliedsorganisation bietet The Gift Club ihren Mitgliedern eine Kombination aus Marketing-Lösungen zur Vermarktung ihrer Dienstleistungen und Produkte über unterschiedliche Kanäle, damit sie weltweit einfacher gehört, gesehen und gefunden werden. Das Publikum von The Gift Club umfasst Tausende und es werden kontinuierlich neue Geschäftspartnerschaften geschlossen. Für weitere Informationen über eine Mitgliedschaft in The Gift Club oder eine Kontaktaufnahme mit einem unserer Anbieter kontaktieren Sie Hadie@the-gift-club.com oder besuchen Sie www.the-gift-club.com

Anmerkungen für Herausgeber:

The Hub ist eine Community-App und wurde von dem externen Technologieunternehmen Disciple Media entwickelt.

Die App ist seit dem 29. November 2021 verfügbar.

Download-Informationen:

Apple: https://apps.apple.com/us/app/the-hub-by-the-gift-club/id1592279073

Google: https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.disciplemedia.giftclub

Web: thehub.the-gift-club.com

Contacts:

Hadie Perkas

The Gift Club

info@the-gift-club.com