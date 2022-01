Das unter anderem von Jaguar Land Rover unterstützte US-amerikanische Batterierecycling-Startup baut eine kommerzielle Recyclinganlage für Lithium-Ionen-Akkus in Covington im Bundesstaat Georgia. Diese soll bereits im August 2022 in Betrieb gehen, wie das Unternehmen mitteilt. Die Anlage, die in einer bestehenden Halle eingerichtet wird, soll eine Kapazität zur Verarbeitung von 30.000 Tonnen bieten. ...

