ThyssenKrupp Aktie sollte profitieren. Das neue Kronjuwel im Konzernportfolio - Uhde Chlorine - kann sich einen weiteren Grossauftrag sichern und beweisst so Wettbewerbsfähigkeit. Nach dem saudischen Grossauftrag konnte Thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001) Tochter Uhde Chlorine nun auch Shell überzeugen. Während der 2 GW Elektrolyse-Kapazität's Auftrag in der saudischen Wüste erst 2026 "losgeht", will Royal Dutch Shell bereits im Frühling diesen Jahres mit seinem 200 MW Elektrolyse anlagen Projekt im Rotterdamer Hafen starten. Und der Auftrag ging an Uhde Chlorine, die ThyssenKrupp-Tochter, die ...

