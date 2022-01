In der heutigen Evotec News (ISIN: DE0005664809) gab das Unternehmen bekannt, dass es seine Neurologie-Kooperation mit Bristol Myers Squibb ausgeweitet hat. Die beiden Unternehmen erforschen und entwickeln eine neue Strategie, die einen neuartigen Ansatz für gezielten Proteinabbau einsetzt, um neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer zu behandeln. Evotec erhält von Bristol Myers Squibb Zahlungen in Höhe von insgesamt 15 Mio. US$. Evotec Aktie: News gibt Auftrieb Im Rahmen der Erweiterung baut Bristol Myers Squibb ihren Zugang zu einem neuartigen Ansatz des gezielten Proteinabbaus aus. Der ...

