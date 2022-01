FRANKFURT (dpa-AFX) - Einer der weltweit größten Internet-Knoten befindet sich in Frankfurt. Er heißt wie sein Betreiber DE-CIX, das ist eine Abkürzung für Deutscher Commercial Internet Exchange. Dort werden die Daten zwischen den Netzen einzelner Diensteanbieter ausgetauscht, mehr als 1000 sind angeschlossen, darunter Großkunden wie Amazon und Google . Gemessen an der Menge der Daten, die durch den Knoten hindurch fließen, ist er nach Angaben des Betreibers der größte Internetknoten der Welt. Eingerichtet wurde er 1995, heute ist der Knoten in mehreren Rechenzentren untergebracht./isa/DP/mis