Keine Freude hatten Anleger in den letzten Monaten mit dieser Aktie. Nachdem sie im April 2021 ein neues Hoch markiert hatte, ging es anschließend kontinuierlich bergab. In der Spitze verlor der DAX-Titel rund 30 Prozent an Wert, während der DAX im gleichen Zeitraum rund 1.000 Punkte zulegte. Doch das Blatt könnte sich jetzt wenden.

Den vollständigen Artikel lesen ...